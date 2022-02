Näitusel «100 põhjust Viljandisse armuda» saab näha 22 fotot Viljandi linna vaadete ja inimestega ning toona välja pakutute hulgast 22 mõtet, miks just see linn on imelisim kogu maailmas. Eri autorite fotod pärinevad visitviljandi.ee pildipangast. Kõik 100 mõtet on leitavad Jaana Hinno koduleheküljel jaanahinno.ee/viljandi ning näitusel kohapeal ka QR-koodi skaneerides, mis pika nimekirja juurde viib.