Nii mõnigi leitud ese asub üsna maapinna lähedal ning kui ilm soojemaks läheb, asutakse proovikaevamisi tegema nende tuvastamiseks ning seejärel saab paika panna edasised plaanid. Mõisarahva haudu radari andmete põhjal täpselt määratleda pole võimalik. Leiti küll esemeid, mis võivad olla hauatähised, kuid need on kas inimese käe läbi või loodusjõudude mõjul algselt kohalt nihkunud. Sügisel enne uuringut oli ka lootus, et ehk leitakse üles rohkem riste kui üks, sest rahvapärimuse kohaselt oli neid mitu olnud.