Muidu arukas ja alalhoidlik eestlane on sügavalt autousku inimene. Ta võib elada hädisel üüripinnal, kuid kogu vaba raha paigutamine sõidukiliisingusse on auasi. Ja jala autoentusiast juba ei käi. Olgu asja või kõrvaltänavasse, ikka on vaja rooli taha istuda. Sedasi pedaale tallates ja signaalitades ei tule paljud selle pealegi, et ühistransport on Viljandi linnas kõigile täiesti tasuta kättesaadav.