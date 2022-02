Lumelinn jääb homme ehitamata

Viljandi kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer-Martinson ütles, et Vabaduse plats on ilmastikuolude tõttu väga libe. "Samuti teeb koroonaviirus endiselt levikurekordeid ega tekita turvalise olemise tunnet, mis peegeldub ka vähesest registreerijate hulgast," selgitas ta ning nentis, et nende põhjuste õnnetu kokkulangemise tõttu tuleb ühine lumelinnaehitamine pealkirja all "Viljandi lumefigurid" ära jätta.