Uuringud on ravimiameti andmeil näidanud, et vaktsineerimine annab haiguse läbipõdenuile lisakaitse. FOTO: Mihkel Maripuu

Parasjagu haigust põdevat inimest sama tõve vastu ei vaktsineerita, aga ilma haigusnähtudeta koroonahaige puhul on see kogemata võimalik. Mis niisuguses olukorras juhtub ning milline on koroonahaiguse ning selle vastase vaktsiini koosmõju?