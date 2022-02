Viljandimaale võidu toonud raamatu kujundaja on Britt Urbla Keller. Selle kirjastaja on Rahva Raamat ja trükiti see Print Bestis.

Pika traditsiooni ja rahvusvahelise haardega konkurss tõi välja seekordsete osalejate suured kunstilised ambitsioonid.

"Näeme vallatlemist erinevate paberite kokkusobitamisel, hullamist köidete järjest kasvava keerukusega ja kujundusi turvalisest klassikast laamendava ultramodernismini," märkis žürii liige Karel Korp, kes tegutseb illustraatori ja kujundajana.

Tänavuste märksõnadena nimetas ta, et ka akadeemilise kirjanduse või uurimistööde kujundamine on jõudmas kunstipärasesse vormi, lasteraamatute kujunduses hakkavad aga silma käsitöö ja nostalgia. Samuti ütles Korp, et aina enam on lehekülgedel vaba ruumi ja õhku, mis on ladusaks lugemiseks hädavajalik.

Kauneimate lasteraamatute žürii esimees Triinu Lepp nentis, et kirjastajana on tal väga hea meel, et Eesti raamatuillustratsioon on nii mitmekülgne ja nii heal tasemel. Lasteraamatute kategoorias osales 51 teost.

Konkursside "25 kauneimat Eesti raamatut 2021" ja "5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2021" võitjad osalevad nii maailma kauneimate raamatute konkursil kui ka mitmel pool Eestis raamatukogude aasta puhul korraldatavatel näitustel.

Kauneimate raamatute väljavalimiseks moodustati kaks žüriid, kuhu kuulusid oma valdkonna eksperdid. Hinnata tuli ennekõike raamatute isikupära ja originaalsust, kuid ka kujunduse sobivust sisuga ning veel palju muuga, mis mõjutab raamatu visuaalset terviklikkust.

Žürii otsustas tänavu välja anda ka kolm eripreemiat. Eesti kujundusgraafikute liit tunnustas hea töö eest kolme lasteraamatu illustreerijaid.