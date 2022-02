Viljandi Decora kaupluse juhataja Taavi Aedma ütles, et pood oli lõunaks tühjaks ostetud nii graniitkillust kui jääsulatussegudest. "Kõik on ära müüdud. Täna hommikul oli suur ostmine ja müük kasvas märgatavalt," lausus ta, kuid lisas, et juba on asjaga tegeldud ja homseks on varud uuesti olemas. "Kõigile tuli see libedus kuidagi ootamatult," nentis Aedma.