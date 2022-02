Kontserdil lubab Tomás Del Real tutvustada muusikat, mis on sündinud intensiivse loomingulise eraldatuse perioodil lumerohkes Eesti talves ning tšiillase jaoks ekstreemsetes ilmastikuoludes. Ettekandele tuleb osa tema uuest repertuaarist, mis on otseselt mõjutatud Eestis veedetud ajast ja tema teekonnast muusikalise silla ehitamisel Ladina-Ameerika uue pärimusmuusika ja Eesti muusikamaastiku vahel. Samuti saab kuulda, kuidas põhjamaine ilm ja loodus on jätnud oma jälje loomingusse. Terve protsessi vältel on oma loomingulise panuse andnu ka Eesti pärimusmuusik Lee Taul, kes liitub Del Realiga kontserdil.

"On olnud uskumatu kuu. Minu jaoks on harukordne, et ühes paigas maailmas on nii palju õhku ja ruumi ja vaikust. See on andnud mulle võimaluse katsetada ja luua rohkelt uut muusikat," rääkis Del Real. Koos Lee Tauliga on ta loonud enam kui viisteist lugu, mõned neist hispaania, mõned eesti ja mõned inglise keeles. Lood on mõjutatud pärimusest ja popkultuurist.