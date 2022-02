Kohus leidis, et mitme kohtuistungi jooksul ülekuulatud tunnistajate ütluste ja toimikusse kogutud tõendite põhjal on alust öelda, et Ilmjärv on talle esitatud süüdistuses süüdi ning teo toime pannud. Karistuseks määras kohus talle kahe aasta ja kümne kuu pikkuse vangistuse, mida tingimisi täitmisele ei pöörata, kui ta kolme aasta jooksul ei pane toime ühtegi uut kuritegu. Samuti peab ta tasuma menetlus- ja õigusabi kulud ning kannatanute kulutused.