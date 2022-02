Viljandi linnavalitsuse õigusteenistuse peaspetsialist Margit-Marit Raudsepp ütles, et käesoleva talve lumerohkust ja vahelduvaid ilmaolusid arvestades on mõistetav, et kinnistuga piirneva kõnnitee korrashoid on omanikule päris koormav. Pealegi tuleb linna heakorraeeskirja kohaselt talviste heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella poole kaheksaks ja puhkepäeviti kella kaheksaks.