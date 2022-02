«Karjusid ja vihastasid ... ma ei tea ... ka nutsid osaliselt. Seda asja võetakse ikka väga tõsiselt. Adrenaliin on üleval ning võistlejad, kes ringi astuvad, on näinud kuid ja kuid vaeva selle nimel, et end tippvormi ajada. See ei ole selline ala, et nädal enne hakkad jooksmas käima ja külastad mõne korra spordisaali. Tuleb pikalt valmistuda,» rääkis selle võistluse korraldaja Henri Helemäe, kes on ka ise kümmekond aastat poksimisega tegelnud.