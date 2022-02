Riivo Jõgi õpetab Viljandi, Nõmme ja Põlva muusikakoolis ning dirigeerib Tallinna politseiorkestrit ja Eesti noorte puhkpilliorkestrit. Ta on pedagoog ja muusik, kelle töö haarab peamiselt just noori muusikuid ning kes tegeleb muusikahariduse arendamise ning uute õppe- ja töömeetodite kasutuselevõtuga.

President Karis rõhutas oma sõnavõtus laureaatidele, et tarkus on see, mis aitab rahvana püsima jääda, tagada kodanikele heaolu ning tõsta Eestit maailmas tegijate sekka.

"Tarkuse juurde on palju teid, aga erinevalt Roomast ei ole nii, et iga valitud tee viib kohale. Kerge on lasta end vilkuvatest tuledest juhtida eksiradadele. Õpetajaid, kes noored tarkuse radadele juhatavad, kosutab aga õpilastelt saadav tagasiside," sõnas riigipea.

Preemiate kätteandmisele järgnenud arutelul tõstsid laureaadid Eesti hariduse tulevikust kõneldes esile vajadust pöörata veel rohkem tähelepanu Eesti õpetajate järelkasvule. See on eriti valus probleem väljaspool Tallinna ja Tartut. Juur, Jõgi ja Jõgela avasid oma tegevust noorte huvi köitmisel ning arutasid kooli ja huvihariduse hea koostöö teemal.