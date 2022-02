Transpordiamet korraldab Viljandi büroo töö ümber

Transpordiameti piirkonnajuht Annely Noobel ütles, et Viljandi teenindusbüroo toimingutest moodustavad lõviosa ehk 80 protsenti sõiduki registreerimiseelse kontrolli toimingud. "Et seda toimingut ei saa sooritada e-teeninduses, pakume seda teenindusbüroos kõigil viiel päeval eelbroneeringute alusel," lausus Noobel. "Soovitame klientidel võimaluse korral kasutadagi registreerimiseelsete kontrolli toiminguteks just teisipäeva ja neljapäeva, sest siis on teenindajad keskendunud ainult nendele toimingutele ning teenindus selle tõttu kindlasti kiirem ja sujuvam. Vastavalt klientide vajadusele saame paindlikult lisada eelbroneeritavaid aegasid registreerimiseelse kontrolli ja teooriaeksami tegemiseks."