Tõnu Tubli avaldas esimese sooloplaadi

"Reworks" on esimene näide ideest miksida trummidega Eesti artiste. EP-l on neli pala, milles on kasutatud Duo Ruudu, Trad.Attack!-i ja Orelipoisi muusikat. Tõnu Tubli manipuleerib seda oma trummipuudutusega ja neist saavad täiesti teistsugused lood.