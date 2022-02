Uisutamisega peab nüüd ootama

Viljandi Kesklinna kooli ringijuht ja kehalise kasvatuse õpetaja Jaak Luhakooder ütles, et on käinud uisutamas kuuenda kuni üheksanda klassiga. Liikumistunnid on paaristunnid ning nii on jõutud 15 minutiga alla järve äärde, laenatud uisud, mindud jääle ja pärast 15 minutit mäest üles vantsitud.