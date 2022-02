Tellijale

Eesti Keskkonnateenuste lääne regiooni juht Jaan Viljas nentis, et lumeolude poolest võib tänavust talve nimetada vähemalt kümnendi talveks. Töötajad, kes tema hinnangul annavad endast rohkemgi kui maksimumi, sest lisaks oma tööle on tarvis ära teha haigestunud töötajate vahetused, on rünnakute tõttu suure pinge all.

"Viljandimaa elanikud, peamiselt Viljandi linnast, on avastanud, et Keskkonnateenused on üks hea negatiivsete emotsioonide väljaelamise koht," märkis Viljas. "Soovin väga, et meie töötajatega oldaks mõistlikumad ja inimlikumad."