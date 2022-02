Nädalavahetusel vajus maastur läbi jää ja kiirabi jäi lumme kinni

Nagu päästeameti pressiteates seisab, tuli reedel kell 18.39 teade, et Viljandi vallas Pärsti külas on maastur läbi Kuuni järve jää vajunud. Päästjate saabumise ajaks olid inimesed pooleldi vette vajunud autost õnneks ise välja pääsenud ja keegi õnnetuses viga ei saanud.

Päästeamet tuletab kõigile meelde, et praeguste vahelduvate soojakraadidega jää sulab ning sõidukitega ja isegi jalgsi sellele minek on eluga riskimine.

Laupäeval kell 2.24 sai päästeamet teate, et Viljandis Maramaa puiestee kortermajas on tulekahju. Kui päästjad kohale jõudsid, selgus, et korteri elutoas oli süttinud omapäi põlema jäetud küünal. Suitsuandur oli õnneks tulekahjust märku andnud ja äratanud korteri uinunud elaniku, kes suutis tulekahju ise tekiga lämmatada.