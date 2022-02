"Elu näitab, et kui meie ei tee, siis ei tee keegi," nentis linnapea Madis Timpson. Tema sõnul on parkimiskorraldaja palkamise plaani arutatud, aga otsust veel pole. Linnapea lisas, et tõenäoliselt ei saa rääkida puhtalt parkimistrahvide tegijast, vaid palgale tahetakse võtta inimene, kes jälgiks üleüldse linna heakorrareeglite täitmist.