Laste pussitamises süüdistatav naine astub kohtu ette lastekaitsepäeval

Tartu maakohtu pressiesindaja Annett Kreitsmann ütles, et protsessi esimese istungi paigutamine lastekaitsepäevale ei olnud taotluslik. Oktoobri lõpus asetleidnud korralduslikul istungil püüdis kohus leida vabu aegu, arvestades nii kohtu kui ka kohtumenetluse osaliste võimalusi, ning lõpuks leidis ta need 2022. aasta juunis. "Ka prokuröril, kannatanu esindajal ja kaitsjal on juuni vaba ning seega määrati istungiajad juunikuusse," lisas Kreitsmann.