Nakatumine tegi Viljandimaal uue rekordi

Nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on Viljandimaa 5442. See on küll kõigi aegade kõrgeim, aga jääb alla Eesti keskmisele, mis on 6482. Nii üld- kui suhtarvult kõige rohkem on nakatunuid Harjumaal: seal on viimase 14 päeva nakatumiste suhtarv 100 000 elaniku kohta 7273.