Viljandimaalt aastakümnete jooksul päevavalgele tulnud rohked ja rikkalikud aardeleiud annavad tunnistust, et see oli muinasajal väga jõukas kant. Kust aga kogu see varandus lõppude lõpuks tuli?

Viljandimaast kui ühest kunagisest metallurgiapiirkonnast pole räägitud ja õigupoolest tundub see esmapilgul isegi absurdsena. Kui seni on valdavalt pooldatud seisukohta, et aarded jõudsid kohale eelkõige sõjakäikude ja rüüsteretkede tulemusel, siis viimastel aastatel on see teooria kõikuma löönud. Nüüd arvatakse, et varandustele pandi alus pigem rahumeelse kaubandusega. Kaubana võisid kõne alla tulla vaha ja teravili ning kõrgelt hinnatud karusloomanahad. Välistada ei saa ka orjakaubandust, kuid huvitaval kombel on värskemate teooriate kohaselt olnud just kohalik raud oluline kauba­artikkel.