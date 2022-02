Pensionäripõlve pidav Peek on poegade tööga rahul ning sisustab oma päevi peamiselt töökojas vanu villiseid restaureerides ja koduõuel valget laeva ehitades. Laev on suur, kaalub 40 tonni. Peek meenutab naerdes, kuidas seda viis-kuus tundi Pärnu sadamast Undi tallu sõidutati. «Kanaküla kõrtsi juures tegime peatuse ja seal üks mees haaras kätega peast: «Kas olen tõesti juba nii purjus, et näen kuival maal valget laeva?!»»