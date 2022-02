Lumekujude meisterdamine Vabaduse platsil tuleb taas

"Üritusest on osa võtma oodatud kõik, kel kühvel käes seisab. Võistkonna suurus ei ole oluline, kuid oluline on, et ühes meeskonnas toimetaksid inimesed, kes ka muidu teineteisega tihedalt kokku puutuvad. Seda selleks, et vältida koroonaviiruse leviku riski," rääkis linnakunstnik Kristi Kangilaski ning lisas, et lumelinna on oodatud kõik viguriga figuurid. "Nimi "LumeFigurid" saigi kokku pandud sõnadest "lumefiguur" ja "lumevigur". Et üritus jääb nii sõbrapäeva kui Eesti Vabariigi aastapäeva vahetusse lähedusse, on kujusid voolides teretulnud ka kõik sõbralikud ja isamaalised mõtted."