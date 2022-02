Üks vabatahtlikuna tunnustuse pälvinu oli Suure-Jaanis elav Siiri Merila-Hubbard. Kodulehel vabatahtlikud.ee põhjendatakse talle tunnustuse andmist sellega, et ta on koos Inglismaalt pärit elukaaslase Nigel Kellyga koostanud mahuka, kaheksat jalgratta- ja kaheksat matkarada tutvustava kaardimaterjali, milles on juttu Suure-Jaanist ja selle ümbruskonna küladest ning mis võimaldab lähemalt tutvuda huvitava ja kauni piirkonnaga. Matkadel on suur roll füüsilise vormi parandajana ning need on toonud kohaliku kogukonna liikmed üksteisele lähemale.