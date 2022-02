Nimevader Tõnu Kukk selgitas, et kõugujõmin on kaugete esivanemate jutukaja ehk kõukude jõmin. Nimi sobib hästi kajastama tänapäeva jõudnud vanade traditsioonide elusat liini ning tavade kuma.

Taskuhäälingu idee autor, rahvakultuuri keskuse suulise pärandi spetsialist Maili Metssalu avas sarja tuuma järgmiselt: "Sisu poolest keskenduvad saated erinevatele vaimse ja kultuurilise pärandi valdkondadele ning toovad kuulaja ette just neid inimesi, kes oma loo ja teadmiste kaudu teisi inspireerivad. Meie soov on luua sisukas kuulamine, mis ei keskenduks niivõrd pärimuse uurimisele ja selle teaduslikule poolele, vaid annaks edasi pärandit kandvate inimeste lugusid."

Häälingus lubatakse huvitavaid persoone ning sisukaid vestlusi Eestist ja välismaalt. "Oleme kindlad, et rahvakultuuri eluspüsimise oluline osa on just nendes, kes pärandi oma iapäevaelu osaks elavad," täpsustas Metssalu.