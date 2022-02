RMK kommunikatsioonispetsialisti Kristiina Viironi kinnitusel ei ole see veel konkreetne raieplaan, vaid metsade kirjeldus. Seda saab vaadata siin. Küpsed metsaosad, kus on võimalik järgmisel kümnendil raiet teha, on tähistatud tumerohelisega, kuid kindlasti ei ole neis tarvis metsatöid teha.