4. veebruari hommikul oli haiglas 386 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 225 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 164 ehk 72,9 protsenti on vaktsineerimata ja 61 ehk 27,1 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Intensiivravil on täna kaks inimest vähem kui eile, 12. Neist juhitaval hingamisel on kaheksa patsienti, see tähendab kolm vähem kui eile.