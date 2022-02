Tegelikult on ministeeriumi mõtet juba korra praktikas rakendatud. See juhtus möödunud aastal, kui distantsõppel olnud õpilased said valida, kas nad soovivad lõpueksameid sooritada. 2020. aastal jäid põhikooli lõpueksamid ära. Praegu peab põhikooli lõpetamiseks sooritama kolm eksamit vähemalt rahuldavale tulemusele.