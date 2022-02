ON VANA ütlus, et kui sa tahad tüli tekitada, siis hakka rääkima religioonist või poliitikast. Kooliinimesena julgen nende kahe teema kõrvale lisada kolmanda – koolide lõpueksamid. Vahet pole, kas rääkida lõpueksamite poolt või vastu, kirgi kütab see igal juhul.