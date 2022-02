Centrumi Takso taksojuht Mati Reinup ütles, et tema sõidab septembrist elektriautoga ning seni pole elektri hinna tõus tema tööle suurt mõju avaldanud.

«Tavaliselt panen auto pärast südaööd kodus laadima ning hommikul kella viieks-kuueks on aku täielikult laetud,» lausus ta. «Mul on elektri börsipakett ning öösel on hind suhteliselt odav.»