«Tõmban hea meelega Viljandi vormi selga, pole küsimustki. Ma ei tea, mis värk selle Viljandiga on: siin on nii tore ja tiimivaim on hea. Lahedast linnast tulevad ikka lahedad inimesed,» vastas üks neist, Pärnus elav kunagine koondislane Merilin Salben õhates küsimusele, mis tunne on jälle Viljandi Metalli eest platsile minna, ning teine Viljandist sirgunud endine Eesti koondise liige Kristel Moor lausus: «Kuna olen Viljandi võrkpallisüsteemis üles kasvanud ja suuresti tänu Merle Keerutajale sirgunud selliseks võrkpalluriks, nagu praegu olen, siis on väga uhke tunne üle peaaegu kümne aasta taas Viljandi Metalli särki kanda.»