Marko Suurmägi tänas oma kõnes Sakala keeletoimetajaid Maarja Möldret ja Anu Arakut ning oma abikaasat Kadri Suurmäge, kes on samuti ajakirjanik ja õhutas teda laupäeval kell 9 tulnud teatele reageerima. "Tänu sellele see lugu ka sündis, sest kui ma oleks sellega tegelema hakanud esmaspäeval, siis oleks sellest väga vähe järele jäänud," ütles ta. Lisaks maakonnalehtede parima uurimusloo preemiale oli Marko Suurmägi nomineeritud parima arvamusloo kategoorias, kus parimate lugude sekka hinnati tema lugu "Skulptuuriga ei ole mõtet kohut käia ehk Ausammas kobarkäkile".

Marko Suurmägi on ka Jaan Tõnissoni ajakirjanduspreemia nominent. Selle preemia võitja kuulutatakse välja Postimehe arvamusliidrite lõunal, mis on 8. veebruaril. Postimehe peatoimetaja Marti Aavik sõnas, et Marko Suurmägi on lisaks igapäevasele Sakala uudisvoo juhtimisele suurepärane kirjutaja nii arvamuslugude kui ka uudislugude vallas. "Ei olegi nii kerge juhi rolli juures olla aktiivne ja loov ajakirjanik. See on üks joon, mida žürii pidas esiletõstmist väärivaks," ütles Aavik.