Teadusnõukoja esimehe Toivo Maimetsa sõnul näitavad analüüsid, et märtsikuuks on pool maakera rahvastikust omikroniga kokku puutunud ja kõik sõltub sellest, kui hästi oleme selleks kohtumiseks valmistunud. FOTO: Sille Annuk (tartu postimees)

Euroopa riigid on hakanud liikuma koroonapiirangute leevendamise poole. Taanis kaotati veebruarist kõik piirangud, Inglismaal on tühistatud koroonatõendi küsimise ja maskikandmise kohustus ning Soome tegutseb piirangute kaotamise nimel. Ka Eestis on piirangute leevendamine päevakorral.