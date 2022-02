Viljandimaa arenduskeskuse turismiteenuste arendusjuht Johan-Kristjan Konovalov meenutas, et Airbnb tegutses küll ka toona, aga siis seal Viljandist pakkumisi ei olnud ning hansapäevade korraldustiim kutsus inimesi üles väliskülalisi majutama. «Kui mälu ei peta, siis tuli paarkümmend pakkumist, mille tiimi liikmed üle vaatasid, ja kindlasti võis see utsitada inimesi selles suunas mõtlema. Kodumajutus kui selline pole ju midagi uut, lihtsalt Airbnb on mugav platvorm, mis aitab seda korraldada.»