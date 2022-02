Viljandi linnafoorum lükkub kevadesse

"Linnafoorumi formaadi kõige olulisem osa on tuua kõik erinevad osalised ühe laua ümber, on väga tähtis, et inimesed oleksid igas mõttes kohal. Seetõttu tegime koos kõigi partneritega raske valiku ja otsustasime, et targem on sündmus kevadesse lükata, kui viirustelaine on taandunud," sõnas sündmuse peakorraldaja, kogukonnaühenduse Loov Viljandi eestvedaja Heldi Ruiso.