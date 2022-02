Eesti arhitektuurikeskuse linnafoorumid toimuvad juba alates 2009. aastast ning need on rännanud läbi kuue Eesti linna ja valla. Kõige rohkem arutelusid on peetud Tallinnas, väikelinnades on neid olnud väga vähe. Nüüd tuleb esimene linnafoorum Viljandis ja see on ühtlasi esimene säärane arutelu, mille algatab kogukond ise.