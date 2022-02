Laupäeval kohtus Viljandi meeskond Tallinnas E-Service / Neemeco SK-ga ja võttis 3:0 (25:22, 25:17, 25:18) võidu. Nagu ütles pärast kohtumist peatreener Tauno Lipp, kes ka ise selles mängijana kaasa lõi, oli teada, et tuleb täiesti teistmoodi mäng. «Meil on suurem osa võistkonnast haiguste ja vigastuste küüsis, nii et läksime Tallinna piiratud arvu meestega. Hea meel on, et äsja 15-aastaseks saanud Gert (Gert Õunap – toimetus) sai kirja täismängu ühe liiga liidriga ning mehed tema ümber aitasid ja tegid suurepärast tööd,» rääkis ta. «Mäng tervikuna oli täiesti meie kontrolli all ja seda puhtalt tänu meie enda sooritusele. Viis pluss mäng.»