Ühistranspordikeskuse juhataja Kaupo Kase sõnas, et need kõik on Tarvastu kooliga seotud liinid. "Kool on olnud pikemat aega kaugõppel ja bussid sõidavad tühjalt. Ebamõistlik on tühje busse sõidus hoida," selgitas ta. "Järgmisel nädalal muudab valitsus natuke ka kooliõpilastega seotud piiranguid. Loodan, et koolid nii kergesti enam distantsõppele ei lähe."