"Viljandi järv ja selle ümbrus on märgilise tähtsusega ruum kohalikele, aga ka teistele eestimaalastele. Paljude erinevate huvigruppide tegevus järvel ja selle ümbruses ning üha kasvav arendushuvi tõstatab küsimuse, millist järveäärt inimesed soovivad ja vajavad," on kirjas Loov Viljandi teates. "Läbikatsetatud arutelu- ja koostööformaat aitab kogukonnaliikmetel, erinevatel huvigruppidel ja linnajuhtidel jõuda ekspertide abiga ühise nägemuse ja kokkulepeteni."

Viljandi abilinnapea Kristjan Mändmaa ütles, et käivitav signaal tuli Loov Viljandilt ning niisuguseid foorumeid on kodanikuühenduste ja linnavalitsuste algatusena korraldatud mitmel pool Eestis.

Pärimisele, kas arutelu tulemustega pärast ka arvestatakse ja kas mõni linnaplaneerimise ettepanek läheb töösse, vastas Mändmaa, et linnavalitsuse suhtumine ettevõtmisesse on soe ning linnavalitsuse liikmed osalevad mõttekodades ja on näppupidi juures olnud ka foorumi ettevalmistamisel. "Igal juhul oleme rõõmsad selle ürituse üle."

Mändmaa nentis, et Loova Viljandi eestvedaja Heldi Ruiso ja ka linnaplaneerijad mujalt on käinud linnavalitsuses esinemas ja oma ideid tutvustamas, ent plaanis oleva ürituse formaat pole selline, et seal sünniksid selged otsused, pigem on tegemist üldiste ettepanekutega.

"Mis on head ettepanekud ja tunduvad olevat tehtavad, neid loomulikult võtaks arvesse," rääkis abilinnapea. "Aga ei saa ette lubada, et hakkame neid kõiki ellu viima. Vaatame, mis sealt tuleb. See on huvitav eksperiment kõigi jaoks."

Mändmaa lisas, et Viljandi linnajuhtide seas on kindlasti ka neid, kes on foorumi suhtes veidi skeptilised ning kahtlevad, mida saavad viljandlastele öelda need, kes tulevad kuskilt kaugemalt. "Aga saab olema põnev, sest ka võõras pilk on väärtuslik."

Kahepäevasel linnafoorumil vaadeldakse Viljandi järve ja selle ümbrust eri teemade kaupa: ühendused ja linnaline võrgustik, promenaad ja veeruum, planeerimine ja arendustegevus, ajutised ja väikesed sekkumised, turism ja külalised, tervis ja heaolu. Töö käib neljas rühmas, mida juhendavad arhitekt ja linnaplaneerija Jaak-Adam Looveer, Viljandi linna peaarhitekt Olav Remmelkoor, maastikuarhitekt ja planeerija Heiki Kalberg ning arhitekt ja linnaplaneerija Tõnis Savi. Kohalike seast osalevad aruteludes järve ümbruses tegutsevate ettevõtete ja eri spordialadega seotud organisatsioonide juhid, looduskaitsjad, kogukonnaaktivistid, linnavalitsuse ja -volikogu liikmed, eakate ja noorte esindajad, turismivaldkonna eeskõneleja ning teised. Ekspertidena osaleb kokku kümme arhitekti, linnaplaneerijat, urbanisti ja maastikuarhitekti. Kureerib arhitekt ja urbanist Elo Kiivet.

Üritus algab 2. veebruaril kell 19 Centrumis Forum Cinemase kinos Eesti Telefilmi 1970. aasta muusikafilmi "Võtmeke" linastusega ning jätkub 3. veebruaril kell 9 Sakala keskuses.