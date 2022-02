Õpetaja Kälina Savka sõnul hakati seda skulptuuri tegema juba eelmisel aastal, kasutades selleks ära praktiliselt kõike. Savkal on eriti hea meel, et näiteks viienda ja kuuenda klassi lapsed kasutasid akutrelli esimest korda elus, aga said kenasti hakkama. Nõnda sündiski puitkarkassile põhupallidest ja muust uhke tiiger, kellele lapsed panid nimeks Anton.