Põhja-Sakala valla 2022. aasta eelarve eelnõu sai valmis

Eelarve koondmaht on 16 738 073 eurot ning see sisaldab 14 631 864 euro ulatuses kulusid, 14 739 528 euro ulatuses tulusid ja 1 202 022 euro ulatuses investeeringuid. Põhitegevuse tulem on 107 664 euroga plussis ning pärast investeerimistegevust on eelarve koondtulem umbes 800 482 euroga miinuses.

"Käesoleva aasta eelarve sai koostatud täielikult nullist eesmärgiga vaadata sellesse põhjalikult ning saada seeläbi teadmisi kõikide kulude ja tulude kohta, mis valla tegevusega kaasnevad," sõnas vallavanem Jaak Raie. "Sel korral said eelarve koostamisse kaasatud nii vallavalitsuse ametnikud kui allasutuste juhid. See muudab eelarvestamise oluliselt kvaliteetsemaks ning ka asutuste ootused valla rahalise võimekuse suhtes on juhitud."

Sel aastal on planeeritud tulude kasv, mida võimaldavad tulumaksu laekumise kasv (3%) ning ka riigi toetusfondi suurenemine – see sisaldab suuremalt jaolt riigipoolset õpetajate töötasufondi suurendamist. Samuti on tõusma planeeritud omatulud (15%), milles on oluline osa koroonaolukorra leevenemise ootuses töötaval Suure-Jaani tervisekojal.

"Vallavalitsuse prioriteet haridussektoris on palgalõhe vähendamine, milleks on eelarves ette nähtud palgatõus lasteaiaõpetajate abidele ning kokkadele," seisis vallavalitsuse teates.

Vallavalitsus suurendas töötasufondi circa 56 000 euro ulatuses. Abivallavanem Kadri Linder peab seda tõusu oluliseks: "Õpetajate palgakasv tõmbab endaga kaasa ka teisi sama sektori palkasid. Et vältida palgavahe kasvu ja sellest tekkivaid liigseid pingeid sektori sees, on just väiksema tasuga töökohtade palga ennaktempos tõstmine asjakohane."

Majanduse valdkonnas on plaanis kulutustega hoida eelmise aasta taset ning nagu on märgitud vallavalitsuse pressiteates, võivad valla kodanikud olla kindlad, et hooldatud saavad teed ja tänavad, korraldatud haljastus ja jäätmemajandus ning suvel saavad kasutatavaks supluskohad. Varasemast suuremas mahus ootab vallavalitsus hajaasustuse programmi taotlusi, selleks näeb vald varasematele jääkidele lisaks täiendavalt ette 50 000 eurot. Valla enda kinnisvara korrastamiseks on ette nähtud 200 000 eurot, millega loodetakse lahendada avariilised olukorrad.

Suurem jagu investeeringuid on kavandatud eri toetusi kasutades, olgu see Suure-Jaani lasteaia Sipsik laiendamine, kergliiklustee loomine Võhmasse või ventilatsiooni parandamine Kirivere koolis-lasteaias. Mõistagi on eelarvesse kavandatud kaasava eelarve võiduidee, Võhma Raudtee tänava valgustamine.

Eelarve esimene lugemine on kavandatud 10. veebruaril asetleidvaks vallavolikogu istungiks.