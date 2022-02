Viljandimaal on aastane perevägivallajuhtumite arv järjepanu kahanenud, ent ka mullu läks siin kirja 517 sellega seotud teadet.

Viljandi politseijaoskonna Mulgimaa menetlusgrupi juht Meelis Lill tähendas, et muutus ei ole aastate võrdluses piisavalt suur, et põhjapanevaid järeldusi teha, ja pigem prognoositakse, et perevägivallast teatamine jääb samale tasemele.