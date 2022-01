Viljandi valla puhkusel olevat teedespetsialisti asendav majandusspetsialist Margus Molok nentis, et nädalavahetusel lisandunud suure lume tõrjumine oli üpris raske, kuid hooldajad said hakkama. «Täna hommikuks oli lund jälle juurde sadanud. Praegu sõidangi ringi ja tutvun olukorraga,» lausus ta esmaspäeva pärastlõunal. «Üldiselt on teeolud päris head, ehkki hommikul oli mõnes kohas öine lumi veel lükkamata.»