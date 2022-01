Kasutatud asju on seni vastu võtnud näiteks Lootuse ja Sõbralt Sõbrale kauplus ning Second Best. Viimase omanikeringi kuuluv Rain Karu tähendas, et enamjaolt üüritakse seal inimestele bokse ja müügis on Inglismaalt toodud kaup, kuid tuuakse ka annetusi, mis läbi vaadatakse, sorteeritakse ja uuele ringile antakse. Ta lisas, et kui kunagi annetati asju, mis teisele ringile ei sobinud, siis see on muutunud ja palju praaki ei tule.