Sahamehed lükkasid Männimäele lumeplatsi

Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin sõnas, et see maa kuulub linnale ning et lumerohkus on linnas väga suureks mureks muutunud, tuleb välja mõelda kohad, kuhu saaks lund vedama hakata. Reinu tee äärne tühi plats on hea juurdepääsuga ning lähedal kesklinnale, kust lund tuleb kõige rohkem ära vedada.