Ainu kultuuri esindaja Oki Kanu on kohaliku keelpilli tonkori mängija, kes taaselustab oma rahva kultuuri. FOTO: Ishida Masataka

Viljandi pärimusmuusika ait on koos teiste kultuuriasutustega vahepeal hinganud ja vahepeal hinge kinni hoidnud. Aida programmijuht Leana Vapper loodab, et kuigi motivatsiooni on olnud keeruline säilitada, hakkab vahepealsetel suletuse­aegadel valminud loomingut otsekui paisu tagant tulema.