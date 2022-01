Kahel viimasel aastal on koroonaviiruse leviku takistamiseks valitsuse seatud piirangute tõttu tulnud jooks kevadel ära jätta ning ümber Viljandi järve on saanud joosta augusti hakul. Tänavu on korraldajatel alust loota, et 1. mail on võimalik jooksu start anda, kuid kahe eelmise aasta kogemused on õpetanud, et tuleb valmis olla ka selleks, et kevadel suurvõistluste pidada ei saa. Nii on kalendrisse varuvariandina kirja pandud 9. juuli.