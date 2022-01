Tänavaküsitlus. Millal peaksid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud piirangud lõppema?

FOTO: Marko Saarm

Aili Lüdig, postikuller

Kas neist piirangutest, mis praegu kehtivad, on mingit kasu? Kui haigega kokku puutud, siis mask ei aita ja sama lugu on piirangutega. COVID-ipassi näitamine ei takista viiruse levikut.

Indrek Bergman, ehitaja

Kohe. Sügisel olime Inglismaal tütrel külas, seal polnud juba siis mingeid piiranguid. Kui inimesed soovivad end vaktsineerida, siis on hea, kui see võimalus on nende jaoks olemas, aga teha elu vaktsineerimata inimestel keerulisemaks, pole õige. Näiteks mu tuttavate hulgas on inimesi, kes on kolme korra vaktsineerimise järel haigestunud COVID-isse, ja vaktsineerimata terveid. Viirust võivad nad kanda ühtviisi.

Lembit Saar, viimistleja

Mind need piirangud otseselt ei sega. Aga need on juba nii kaua kestnud, et nüüd võiks piirangud lõppeda.

Rivo Mändla, uksetehase operaator

Ammu võiks lõpetada. Piirangud on väga tüütud ja inimesed on sellest väsinud. Eriti tüütu, et meedia kogu aeg räägib sellest. Mina lasin end vaktsineerida, sest muidu poleks saanud ju kusagil käia ega midagi teha, aga leian, et see on vale põhjus.

Raul Moor, tehnik

Kohe. Erilist tõhusust ma nendel ei näe. Enda tegevusi adapteerin vastavalt piirangutele ja püüan leida parimaid lahendusi. COVID-ipassi näitamisest ma eriti kasu ei näe, sest vaktsineerib inimene end ikkagi enda jaoks. Viirust võib ta levitada passist hoolimata.

Raili Karro, müügikonsultant