Lumesadu jättis majapidamisi elektrita ja autosid lumevangi

Teehooldajail ja majaomanikel tööd aga jätkub, sest lisaks öisele lumesajule jätkub see ka praegu, muutudes vähehaaval lörtsi- ja hiljem vihmasajuks. Ilmateenistuse lumekaardi andmeil on lumekatte paksus Viljandimaal 20 sentimeetrit. Võrreldes eilse hommikuga on lumelisa tulnud viis sentimeetrit.