"Ei oodanud, et nii pingeliseks läheb. Tundus, et Kehra-mängust on järeldused tehtud ja kõik jooksis ilusti, siis aga kadus mängurütm arusaamatult. Rasmus Ots õnneks tassis meid täna väravasuul, aga rünnakul raiskasime lubamatult palju olukordi. Karistusviskeid tabasime viiest üks – seda on ikka häbematult vähe," sõnas Viljandi peatreener Marko Koks.